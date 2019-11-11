На проект благоустройство Советской площади в Уфе выделят 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-11T15:42:46+03:00

На создание проекта дадут один год

Проектно-сметная документация должна быть готова до 31 января 2020 года

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Управление административными зданиями Уфы готово заплатить 20 млн рублей за проект благоустройства Советской площади. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Деньги на реконструкцию территории, ограниченной улицами Ленина, Цюрупы, Октябрьской революции, Заки Валиди, будут выделены из Фонда социальных целевых программ.

Проектно-сметная документация должна быть подготовлена до 31 января 2020 года. Подрядчику предстоит разработать план по размещению на площади памятника генералу Шаймуратову и фонтана, организации ливневок, подсветки зданий и памятника. Помимо этого, исполнителю предстоит заняться проектированием безопасных пешеходных и подъездных путей, стоянки, уличного освещения, видеонаблюдения и доступа к сети Wi-Fi.

Заявки принимаются до 18 ноября – в этот же день подведут итоги.

ИСТОЧНИК KP.RU