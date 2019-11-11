Перезапуск «Ангелов Чарли» покажут в уфимских кинотеатрах

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-11T15:17:09+03:00

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В Уфе выходит в прокат перезапуск популярной франшизы «Ангелы Чарли». На этот раз главные роли в культовой экшн-комедии сыграют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. В новом обличье сотрудницам частного детективного агентства, возглавляемого таинственным Чарли, вновь предстоит отправиться на опасную миссию, чтобы бросить вызов серьезному злодею.

Новое видение старой серии про неотразимых шпионок представила режиссер Элизабет Бэнкс. Она же выступила сценаристом и продюсером картины. К созданию перезапуска «Ангелов» также приложила руку Дрю Берримор, сыгравшая в оригинальной дилогии. По всей видимости, стоит ожидать сюжетные параллели с прошлой версией франшизы.

На больших экранах «Ангелов Чарли» можно увидеть с 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU