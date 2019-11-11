Школьник из Башкирии попал в больницу после того как его угостили «конфеткой»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-11T14:37:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьник из села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии оказался в больнице после того как его угостили «конфеткой».

Подростку прямо в учебном заведении продал таблетку старший приятель. Он посоветовал подложить ее под язык, однако 12-летний мальчик случайно ее проглотил. Как итог – школьник был доставлен в ближайшее медучреждение с диагнозом отравление.

Как уточнили коллеги из UfacityNews.ru в пресс-службе МВД, мальчик отравился никотиносодержащим веществом. После оказания медпомощи его отпустили домой, а вот с давшим ему таблетку приятелем отдельно побеседовали полицейские. Выяснилось, что 15-летний юноша заказал в интернете один из видов табачного изделия. В школе он дал вещество пострадавшему, сообщив, что оно является «конфеткой».

К ответственности привлекли родителей 15-летнего подростка. На них составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU