Школьник из Башкирии попал в больницу после того как его угостили «конфеткой»
Школьник из села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии оказался в больнице после того как его угостили «конфеткой».
Подростку прямо в учебном заведении продал таблетку старший приятель. Он посоветовал подложить ее под язык, однако 12-летний мальчик случайно ее проглотил. Как итог – школьник был доставлен в ближайшее медучреждение с диагнозом отравление.
Как уточнили коллеги из UfacityNews.ru в пресс-службе МВД, мальчик отравился никотиносодержащим веществом. После оказания медпомощи его отпустили домой, а вот с давшим ему таблетку приятелем отдельно побеседовали полицейские. Выяснилось, что 15-летний юноша заказал в интернете один из видов табачного изделия. В школе он дал вещество пострадавшему, сообщив, что оно является «конфеткой».
К ответственности привлекли родителей 15-летнего подростка. На них составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
ИСТОЧНИК KP.RU