2019-11-11T14:05:01+03:00
Происшествия

В СК Башкирии прокомментировали жестокое убийство матери двоих детей и ее сожителя, тела которых сбросили в овраг

Трупы погибших нашли спустя почти две недели после расправы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибшая была матерью двоих детейПогибшая была матерью двоих детей
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Бирский межрайонный отдел СК по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина. Он обвиняется в «убийстве двух и более лиц».

Напомним, тела погибших 35-летнего мужчины и 41-летней женщины, матери двоих детей были обнаружены 8 ноября в овраге на спуске к реке. Убитые снимали квартиру у местного жителя, который впоследствии с ними и расправился.

Как сообщили в пресс-службе СК Башкирии, преступление произошло еще за две недели до страшной находки, 24 октября. Тогда в одном из частных жилых домов Бирска после совместного распития алкоголя между мужчинами – обвиняемым и потерпевшим – произошел конфликт.

– Завязалась драка, в ходе которой обвиняемый нанес ножом множество ударов потерпевшему и несколько ножевых ранений потерпевшей. От полученных телесных повреждений мужчина и женщина скончались на месте, – пояснили в правоохранительном ведомстве.

Обвиняемый в попытке укрыть тела и следы преступления выкопал яму в овраге за домом, где и захоронил тела убитых. Вещи со следами крови и их одежду он выбросил в колодец. Сейчас мужчина находится под стражей. На допросе свою вину он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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