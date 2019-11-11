2019-11-11T13:21:34+03:00
Общество

В Уфе вторую неделю ищут пропавшую без вести женщину

К поискам подключились волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе без вести пропала 54-летняя Земфира Муртазина. Ориентировку на нее распространяют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». По данным активистов, о местонахождении женщины ничего неизвестно с 28 октября. Пока уфимку ищут в пределах города. В дальнейшем радиус поисков может расшириться.

Приметы пропавшей: рост – 164 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Земфира была одета в белый пуховик с розовыми вставками, темные джинсы, черные кроссовки с красно-белыми вставками.

Если вам известная информация о местонахождении Земфиры Муртазиной или хотите принять участие в ее поисках, обратиться по номеру телефона ДПСО «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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