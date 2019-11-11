2019-11-11T12:18:36+03:00
Общество

В МЧС Башкирии предупредили о дожде со снегом, гололеде и тумане

Видимость на автодорогах ухудшится до 500 метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Утром республику накроет туманУтром республику накроет туманФото: Алексей ФОКИН
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В пресс-службе МЧС Башкирии предупредили о том, что в ближайшие сутки в республике выпадет дождь со снегом, а также возникнут гололед и туман.

До завтрашнего вечера, 12 ноября, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются моросящие осадки в виде дождя и снега. На отдельных участках автодорог возникнет гололедица, а из-за тумана ухудшится видимость до 500 метров.

Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха грядущей ночью составит 0, -5 градусов, днем – -1,+4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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