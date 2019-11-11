2019-11-11T09:07:43+03:00
Происшествия

Стала известна причина пожара в Уфе, в котором погибли две женщины

Подробности трагического инцидента рассказали на оперативке в правительстве Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов назвал предварительную причину пожара в уфимском Инорсе, где погибли две женщины.

– Квартира была отключено от электроэнергии за неуплату. Целый день злоупотребляли спиртными напитками. Предварительной причиной на сегодняшний день является горевшая свеча, – сообщил вице-мэр столицы Башкирии.

Напомним, вчера вечером, 10 ноября, на втором этаже дома по улице Ферина вспыхнула квартира. Пожарные эвакуировали восьмерых человек – жильцов соседних квартир. В тушении участвовало 22 человека и семь машины МЧС Башкирии. В квартире, где произошел пожар, сотрудники аварийного ведомства обнаружили трупы двух женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24