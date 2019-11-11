Стала известна причина пожара в Уфе, в котором погибли две женщины
Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов назвал предварительную причину пожара в уфимском Инорсе, где погибли две женщины.
– Квартира была отключено от электроэнергии за неуплату. Целый день злоупотребляли спиртными напитками. Предварительной причиной на сегодняшний день является горевшая свеча, – сообщил вице-мэр столицы Башкирии.
Напомним, вчера вечером, 10 ноября, на втором этаже дома по улице Ферина вспыхнула квартира. Пожарные эвакуировали восьмерых человек – жильцов соседних квартир. В тушении участвовало 22 человека и семь машины МЧС Башкирии. В квартире, где произошел пожар, сотрудники аварийного ведомства обнаружили трупы двух женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU