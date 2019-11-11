2019-11-11T08:54:28+03:00
Происшествия

Встречная авария с летальным исходом в Башкирии: грузовик смял легковушку, погибли два человека

ДТП произошло на опасном повороте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня утром, 11 ноября, Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об инциденте рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Ведомство сообщает, что на 77 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись встречные грузовик «Урал» и Lada Priora. За рулем большегруза находился 57-летний местный житель. Он двигался в сторону Белорецкка. Легковушкой управлял 55-летний житель Абзелиловского района.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

От сильного столкновения «Урал» вылетел в кювет, а Lada превратилась в груду метала. Водитель и пассажир, которые находились в ее салоне, погибли до приезда «скорой». Еще два пассажира обратились за медицинской помощью.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– Авария произошла в условиях тумана на опасном повороте, – добавили в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают полицейские, сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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