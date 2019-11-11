Встречная авария с летальным исходом в Башкирии: грузовик смял легковушку, погибли два человека
Сегодня утром, 11 ноября, Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об инциденте рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
Ведомство сообщает, что на 77 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись встречные грузовик «Урал» и Lada Priora. За рулем большегруза находился 57-летний местный житель. Он двигался в сторону Белорецкка. Легковушкой управлял 55-летний житель Абзелиловского района.
фото: ГИБДД РБ
От сильного столкновения «Урал» вылетел в кювет, а Lada превратилась в груду метала. Водитель и пассажир, которые находились в ее салоне, погибли до приезда «скорой». Еще два пассажира обратились за медицинской помощью.
фото: ГИБДД РБ
– Авария произошла в условиях тумана на опасном повороте, – добавили в Госавтоинспекции.
Сейчас на месте работают полицейские, сотрудники МЧС и другие экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU