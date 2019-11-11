2019-11-11T07:29:43+03:00
Происшествия

Пассажирка «Нексии» получила травмы в ДТП с внедорожником на трассе в Башкирии

Машины столкнулись вечером 10 ноября в Стерлитамакском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Башкирии пострадала при столкновении двух машин в Стерлитамакском районе. Авария случилась в седьмом часу вечера 10 ноября на трассе Уфа-Оренбург.

По предварительной версии, 63-летний житель Салавата на «Нексии» не успел затормозить вовремя и въехал в «Митсубиши Паджеро», которая остановилась «на красный». По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадала 59-летняя женщина. В момент ДТП она находилась в салоне «Нексии». Пенсионерке понадобилась медицинская помощь.

Всего в минувшее воскресенье на дорогах республики пострадали пять человек.

Фото: УГИБДД по Башкирии

Фото: УГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24