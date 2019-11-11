Две женщины погибли при пожаре в уфимском Инорсе

СЕГОДНЯ 06:39 2019-11-11T06:39:38+03:00

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Вечером в воскресенье, 10 ноября, в уфимском микрорайоне Инорс произошел страшный пожар. Около 22:00 очевидцы позвонили в экстренные службы и рассказали, что на втором этаже четырехэтажки по улице Ферина полыхает квартира. Прибывшие пожарные вывели из здания восьмерых человек - жильцов соседних квартир.

Меньше 15 минут ушло на то, чтобы остановить открытое горение. По данным МЧС по Башкирии, в тушении огня были задействованы 22 человека и семь пожарных машин.

По оперативной информации, в результате пожара погибли две женщины. Госпитализация потребовалась также одному мужчине.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU