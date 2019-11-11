В Башкирии неизвестные расстреляли сторожевую собаку ядовитыми дротиками

СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-11T06:13:34+03:00

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В Стерлитамакском районе неизвестные люди в камуфляжной форме расстреляли ядовитыми дротиками трех собак. Один из псов погиб в мучениях на глазах у сотрудников стройплощадки, которую охранял.

Поначалу стрелки заверили рабочих, что являются сотрудниками кинологической службы, а дротики, мол, содержат снотворное. Вот только после попадания такого дротика их пес-сторож скончался на месте. Экспертиза показала, что он умер от паралича, вызванного ядом. Еще две собаки со стройки бесследно пропали. По словам хозяев, их постигла та же участь, что первого пса.

Телеканал «Вся Уфа» сообщает, что за бездомных животных в районе отвечает частная фирма «Рик». Ей выделили более 800 тысяч рублей на работы по отлову и стерилизации собак и кошек. Экс-директор фирмы, с которым пообщались журналисты, утверждает, что его сотрудники не имеют отношения к этому инциденту. Так это или нет, будет разбираться полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU