Фанаты футбольных «Уфы» и «Оренбурга» подрались в центре города

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-10T19:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 ноября, в центре Оренбурга произошла массовая драка. Как сообщает издание «Проорен», рядом с театром музыкальном комедии подрались фанаты футбольных клубов «Уфа» и «Оренбург». Конфликт продлился недолго – около минуты. Его участники разбежались по сторонам, когда приехала полиция. Однако стражи порядка успели задержать 12 человек.

По сообщению паблика «Околофутбольные новости», начало драки осталось за фанатами Оренбурга, они побеждали. Болельщики Уфы, поняв, что проигрывают, начали бежать.

По версии фанатов «Уфы», они в составе 30 фанатов стояли в торговом центре. К ним подошли 30 фанатов команды «Спартак», которые живут в Оренбурге и пригласили подраться. Но через несколько минут на них буквально набросились 50 человек фанатов из Оренбурга.

В отношении шести человек составлены административные дела за мелкое хулиганство. Материалы уже направлены в суд. По закону задержанным может грозить до 15 суток ареста или штраф в размере 2 500 рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU