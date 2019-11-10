Секс-символ на шоу «Танцы» из Уфы попал в команду Мигеля

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-10T17:04:35+03:00

Ранее он дважды пытался пройти в команды Дружинина и Денисовой

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Уфимец Тагир Гиндуллин на шоу «Танцы на ТНТ» попал в команду Мигеля. Своим брейкдансом он покорил наставника, хотя ранее он дважды пытался пройти в команды наставников Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

Поначалу Тагир действительно понравился Денисовой, но своим трудолюбием и желанием в команду зацепил Мигеля. Напомним, что ранее его прозвали секс-символом проекта.

В следующих этапах Тагиру придется бороться за сердца зрителей, которые будут отдавать свои голоса с помощью телефонного голосования. Первый концерт состоится 16 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU