В Уфе осудили бывшего налогового инспектора за вымогательство взятки

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-10T18:04:39+03:00

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В Калининском районе Уфы вынесли приговор в отношении 43-летней бывшей сотрудницы налоговой службы. Женщина признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в период с сентября 2015 по май 2016 года она, будучи налоговым инспектором, проводила выездную проверку в предприятии, здесь она выявила занижение НДС и неполную уплату налога на прибыль. Она пообещала «закрыть глаза» на нарушения, если директор фирмы предоставит ей 300 тысяч рублей.

В 2016 году подсудимая получила от коммерсанта 150 тысяч рублей, а в августе 2018 года потребовала оставшуюся часть. Самое интересное в том, что инспектор не выполнила свои обещания.

Тогда предприниматель обратился в полицию, и злоумышленница была задержана при передаче денег. Вину в совершении преступления она не признала

Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ее обязали выплатить штраф 60 тысяч рублей и лишили права занимать должности на государственной службе на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU