Погода в Башкирии на завтра, 11 ноября

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-10T14:52:43+03:00

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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 11 ноября. Так, начало недели будет без существенных осадков, на отдельных участках автодорог ожидается гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7 градусов, а местами и вовсе до -10, -15 при прояснениях.

Днем, по данным Башгидромета, столбик термометра покажет -1, +4 градуса.

В Уфе, в свою очередь, ночью ожидается -3, -4 градуса, а днем потеплеет до +3. В столице пройдут небольшие осадки в виде дождя, временами будет выглядывать солнце.

Такой характер погоды сохранится на ближайшие несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU