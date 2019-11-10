Погода в Башкирии на завтра, 11 ноября
Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 11 ноября. Так, начало недели будет без существенных осадков, на отдельных участках автодорог ожидается гололедица.
Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7 градусов, а местами и вовсе до -10, -15 при прояснениях.
Днем, по данным Башгидромета, столбик термометра покажет -1, +4 градуса.
В Уфе, в свою очередь, ночью ожидается -3, -4 градуса, а днем потеплеет до +3. В столице пройдут небольшие осадки в виде дождя, временами будет выглядывать солнце.
Такой характер погоды сохранится на ближайшие несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU