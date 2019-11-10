2019-11-10T14:52:43+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 11 ноября

Местами похолодает до -15 градусов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 11 ноября. Так, начало недели будет без существенных осадков, на отдельных участках автодорог ожидается гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7 градусов, а местами и вовсе до -10, -15 при прояснениях.

Днем, по данным Башгидромета, столбик термометра покажет -1, +4 градуса.

В Уфе, в свою очередь, ночью ожидается -3, -4 градуса, а днем потеплеет до +3. В столице пройдут небольшие осадки в виде дождя, временами будет выглядывать солнце.

Такой характер погоды сохранится на ближайшие несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Секс-символ на шоу «Танцы» из Уфы попал в команду Мигеля
В Башкирии 21-летний парень опрокинулся на автомобиле и погиб
Следователи Башкирии проверят случай, в котором рабочих завалило землей
В Башкирии неизвестные выбросили кота в закрытой переноске в мусорный контейнер
В Башкирию прилетели хищные птицы-гиганты
В Уфе между Демой и Нижегородкой планируют построить мост за 11,5 млрд рублей
32-летний житель Башкирии погиб под колесами автомобиля на ночной трассе
В Башкирии появится календарь деловых мероприятий на 2020 год
На месте закрытой шаурмечной в Уфе открылся цветочный магазин
Многодетная мать из Башкирии выживает с 4 детьми без отопления
В Уфе на Нагаевском шоссе ограничили скоростной режим до 40 и 60 км/ч
Жители многоэтажки в центре Уфы засняли нашествие неприятных насекомых
В Уфе возле крупного торгового центра поймали бойцовскую собаку
В Башкирии из-за шторма две тысячи человек остались без электричества
В Башкирии троих рабочих завалило землей в яме
В Башкирии родители обнаружили тело новорожденной дочери
Гол и буллит нападающего «Салавата Юлаева» помог сборной России обыграть шведов