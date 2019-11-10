2019-11-10T15:41:09+03:00
Происшествия

Следователи Башкирии проверят случай, в котором рабочих завалило землей

ЧП произошло в Учалинском районе
Эльвина АПАРИНА
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В следкоме Башкирии проверяют обстоятельств несчастного случая, в котором один рабочий погиб, еще двое пострадали. ЧП произошло в Учалинском районе. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», рабочие выполняли земляные работы, и их завалило землей.

В ведомстве сообщили, что сейчас организована доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, также назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.

Напомним, что трагедия произошла в селе Учалы вчера, 9 ноября. Рабочие находились на глубине двух метров, когда случился обвал земляных укреплений. На месте скончался 38-летний мужчина, еще двое, 31 и 39 лет, находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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