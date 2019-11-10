В Башкирии неизвестные выбросили кота в закрытой переноске в мусорный контейнер
Страшную находку обнаружила жительница Сибая сегодня, 10 ноября, когда пошла выбрасывать мусор. Из одной урны доносилось мяуканье кота, тогда женщина решила заглянуть в нее и обнаружила закрытую переноску для животных. Неравнодушная горожанка достала переноску и открыла ее, оттуда выбежал голодный, ободранный и грязный кот.
- Возможно кот просидел там всю ночь. В переноске он сходил в туалет, испачкался фекалиями. Кот в печальном состоянии, он истощен, - написала она в социальных сетях.
Помимо этого она пожелала всего плохого, что есть на этом свете, тем, кто это сделал.
Сейчас бедному животному ищут дом.
ИСТОЧНИК KP.RU