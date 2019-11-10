2019-11-10T14:17:23+03:00
Общество

В Башкирии неизвестные выбросили кота в закрытой переноске в мусорный контейнер

Большой рыжий кот провел в ней всю ночь и едва не задохнулся
Эльвина АПАРИНА
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Страшную находку обнаружила жительница Сибая сегодня, 10 ноября, когда пошла выбрасывать мусор. Из одной урны доносилось мяуканье кота, тогда женщина решила заглянуть в нее и обнаружила закрытую переноску для животных. Неравнодушная горожанка достала переноску и открыла ее, оттуда выбежал голодный, ободранный и грязный кот.

- Возможно кот просидел там всю ночь. В переноске он сходил в туалет, испачкался фекалиями. Кот в печальном состоянии, он истощен, - написала она в социальных сетях.

Помимо этого она пожелала всего плохого, что есть на этом свете, тем, кто это сделал.

Сейчас бедному животному ищут дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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