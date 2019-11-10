32-летний житель Башкирии погиб под колесами автомобиля на ночной трассе

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-10T12:05:58+03:00

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Авария с участием пешехода произошла вечером 9 ноября в Дюртюлинском районе Башкирии. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 59-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» наехал на 32-летнего пешехода на автодороге Дюртюли-Нефтекамск.

Удар был такой силы, что житель Нефтекамска погиб на месте ДТП. Со слов автомобилиста, мужчина стоял на проезжей части. На его одежде не было светоотражающих элементов, вероятно, поэтому водитель его поздно заметил и вовремя не затормозил. По данному факту проводится проверка.

За сутки сотрудниками ГИБДД республики выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 54 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU