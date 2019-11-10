2019-11-10T11:28:23+03:00
Политика

В Башкирии появится календарь деловых мероприятий на 2020 год

В документ включат 300 мероприятий
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Власти Башкирии планируют создать план деловых мероприятий на 2020 год. Сессия по формированию документа прошла уже вчера, 9 ноября, председателем выступил Андрей Назаров, первый вице-премьера правительства республики. Все министерства и ведомства подготовили к сессии события.

Целью такого календаря является то, чтобы Башкирия стала более узнаваемой. К примеру, сейчас более 80% крупных мероприятий проходит в Москве, Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Казани.

В итоговый документ планируют включить порядка 300 мероприятий. Утвердить календарь рассчитывают в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24