В Башкирии появится календарь деловых мероприятий на 2020 год

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-10T11:28:23+03:00

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Власти Башкирии планируют создать план деловых мероприятий на 2020 год. Сессия по формированию документа прошла уже вчера, 9 ноября, председателем выступил Андрей Назаров, первый вице-премьера правительства республики. Все министерства и ведомства подготовили к сессии события.

Целью такого календаря является то, чтобы Башкирия стала более узнаваемой. К примеру, сейчас более 80% крупных мероприятий проходит в Москве, Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Казани.

В итоговый документ планируют включить порядка 300 мероприятий. Утвердить календарь рассчитывают в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU