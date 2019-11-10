На месте закрытой шаурмечной в Уфе открылся цветочный магазин

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-10T10:12:30+03:00

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В микрорайоне Сипайлово в Уфе на месте закрытого судебными приставами за нарушения киоска с шаурмой появился цветочный киоск.

Как передает корреспондент «КП – Уфа», магазин с подарками и букетами работает также круглосуточно, как когда-то работало бистро.

Вероятно, киоска с восточными блюдами здесь уже не будет. Если суд все же разрешит им продолжить деятельность, им придется открыться в другом месте. Отметим, что киоск, где продавали шаурму на Парке Якутова, пустует, но облюбовать и его - дело времени.

Напомним, что 11 сентября, в шаурмечной «Халяль» на улице Бикбая отравились несколько взрослых и детей. По решению суда общепит закрыли на неопределенное время. Вернется ли на улицы города халяльная шаурма, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU