На месте закрытой шаурмечной в Уфе открылся цветочный магазин
В микрорайоне Сипайлово в Уфе на месте закрытого судебными приставами за нарушения киоска с шаурмой появился цветочный киоск.
Как передает корреспондент «КП – Уфа», магазин с подарками и букетами работает также круглосуточно, как когда-то работало бистро.
Вероятно, киоска с восточными блюдами здесь уже не будет. Если суд все же разрешит им продолжить деятельность, им придется открыться в другом месте. Отметим, что киоск, где продавали шаурму на Парке Якутова, пустует, но облюбовать и его - дело времени.
Напомним, что 11 сентября, в шаурмечной «Халяль» на улице Бикбая отравились несколько взрослых и детей. По решению суда общепит закрыли на неопределенное время. Вернется ли на улицы города халяльная шаурма, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU