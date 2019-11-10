Многодетная мать из Башкирии выживает с 4 детьми без отопления

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-10T09:07:29+03:00

Наталья Родионова не знает, на какие деньги вылечить дочь и оплатить долги за ЖКХ

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Мать четверых детей Наталья Родионова обратилась к общественностью с просьбой помочь оплатить долги за отопление. У семьи из деревни Зеленый Клин газ за неуплату отключили еще летом.

Одна из дочек в семье и вовсе инвалид с самого детства. Наталья не знает, как выплатить долги и при этом лечить дочь с ДЦП. К своему посту она приложила фотографию квитанции, на семье висит долг в размере 47 029 рублей.

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- Обогреватели уже не спасают! Очень переживаю, как мы будем зимовать без отопления. Прошу вас помогите, не проходите мимо пожалуйста, очень прошу, помогите! – написала женщина в группе.

Если вы хотите помочь семье, свяжитесь с матерью в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU