Жители многоэтажки в центре Уфы засняли нашествие неприятных насекомых
Жители одной из квартиры дома №70 по проспекту Октября вынуждены терпеть нашествие тараканов уже длительное время. Отчаявшись, горожане выложили в социальные сети видео, на котором хозяин квартиры отодвигает обои, и показывает, как на куске бумаги уютно разместились эти насекомые.
- В чёрный список ЖЭУ 53, неоднократно жаловались на тараканов, меры не предпринимают, тараканы лезут через вентиляционные шахты, - так подписал видеозапись автор.
В комментариях ему посоветовали вызвать санэпидстанцию, однако и их обработка может быть бесполезна, поскольку дезинфекцию нужно провести во всем доме.
Кто-то из жильцов отметил, что на шестом этаже дома живет женщина с кучей кошек, и дом страдает из-за нее.
Тараканы в Уфе 10.11.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU