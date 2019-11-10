2019-11-10T08:55:08+03:00
Общество

Жители многоэтажки в центре Уфы засняли нашествие неприятных насекомых

Со слов жильцов, ЖЭУ никак не реагирует на их заявки
Эльвина АПАРИНА
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Жители одной из квартиры дома №70 по проспекту Октября вынуждены терпеть нашествие тараканов уже длительное время. Отчаявшись, горожане выложили в социальные сети видео, на котором хозяин квартиры отодвигает обои, и показывает, как на куске бумаги уютно разместились эти насекомые.

- В чёрный список ЖЭУ 53, неоднократно жаловались на тараканов, меры не предпринимают, тараканы лезут через вентиляционные шахты, - так подписал видеозапись автор.

В комментариях ему посоветовали вызвать санэпидстанцию, однако и их обработка может быть бесполезна, поскольку дезинфекцию нужно провести во всем доме.

Кто-то из жильцов отметил, что на шестом этаже дома живет женщина с кучей кошек, и дом страдает из-за нее.

Тараканы в Уфе 10.11.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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