Жители многоэтажки в центре Уфы засняли нашествие неприятных насекомых

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-10T08:55:08+03:00

Со слов жильцов, ЖЭУ никак не реагирует на их заявки

Изменить размер текста: A A

Жители одной из квартиры дома №70 по проспекту Октября вынуждены терпеть нашествие тараканов уже длительное время. Отчаявшись, горожане выложили в социальные сети видео, на котором хозяин квартиры отодвигает обои, и показывает, как на куске бумаги уютно разместились эти насекомые.

- В чёрный список ЖЭУ 53, неоднократно жаловались на тараканов, меры не предпринимают, тараканы лезут через вентиляционные шахты, - так подписал видеозапись автор.

В комментариях ему посоветовали вызвать санэпидстанцию, однако и их обработка может быть бесполезна, поскольку дезинфекцию нужно провести во всем доме.

Кто-то из жильцов отметил, что на шестом этаже дома живет женщина с кучей кошек, и дом страдает из-за нее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/742890" frameborder="0"></iframe> Тараканы в Уфе 10.11.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU