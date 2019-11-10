В Уфе между Демой и Нижегородкой планируют построить мост за 11,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-10T12:47:19+03:00

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В Уфе обсуждается строительство автомобильного моста между Демой и Нижегородкой. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на данные уфимской Главархитектуры, примерная стоимость моста и подъездных путей составит порядка 11,5 млрд рублей. При этом, если будет обеспечено финансирование, проект можно воплотить в жизнь всего за пять лет.

Строительство альтернативного выезда в сторону Демы и федеральной актуально, потому что Южный выезд часто оказывается перегруженным: в сутки по нему 126 проезжает тысяч автомобилей, и часто образуются заторы.

Сроки проектирования моста и начала его строительства пока еще не определены: все зависит от финансирования проекта и сдачи других мостов. Если проект все же получит право на жизнь, то строительство моста начнется в створе Интернациональной улицы с выходом к поселку Алексеевка и далее – на федеральную трассу М-7.

ИСТОЧНИК KP.RU