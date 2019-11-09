СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-09T14:20:20+03:00

Крыша в общежитии постоянно протекает, а на кухне и в ванной – постоянные потопы

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В Уфе многодетная мать с четырьмя детьми вынуждена жить в ужасающих условиях. Женщина с малышами купила комнату в одном из общежитий на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе, но столкнулась с постоянной сыростью, из-за которой стены и потолок покрываются плесенью и грибком. Об этом Гульназ Б. пожаловалась на странице администрации главы республики в социальных сетях.

- Свое жилье я купила на средства материнского капитала в 2015 году. Крыша постоянно течет из-за дождей. Из-за неисправных кранов на кухне и в душевой всегда потоп. Сырость просто ужасная, - жалуется женщина.

Из-за протекающей крыши потолок постоянно в разводах

Гульназ рассказала, что вынуждена теперь снимать жилье, чтобы не рисковать здоровьем детей, но отмечает, что в полуразрушенном доме до сих пор проживают много семей с детьми. Многие из них приехали из деревни и не имеют возможности приобрести нормальное жилье.

Обращение женщины не осталось без внимания. Заместитель главы администрации Калининского района Дмитрий Миронов попросил уточнить точный адрес, чтобы разобраться в ситуации.

Из-за сломанного крана в помещениях зловонные лужи

Другие комментаторы посоветовали женщине написать претензию в управляющую компанию по поводу некачественного обслуживания дома.

- Это не один «забытый» дом, таких домов на этой улице девять. Удивительно, что они так и не вошли в программу ветхого жилья. В нашем доме на днях были представители Роспотребнадзора совместно с начальником ЖКХ, так они попытались с начала разговора нас обвинить в том, что дом разваливается, поскольку уборка в общественных местах пользования не проводится должным образом. А то, что крыша протекает, стены осыпаются, десять лет не проводился даже текущий ремонт, это вторично, - возмущается Светлана С.

ИСТОЧНИК KP.RU