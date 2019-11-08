2019-11-08T09:23:09+03:00
Общество

Под Уфой построят школу за 350 млн рублей

Подрядчик уже определен
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школа будет рассчитана на 825 местШкола будет рассчитана на 825 местФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В 2021 году в селе Булгаково Уфимского района появится новая школа. Ее строительством займется «Башгражданстрой». Компания получила подряд, снизив на торгах начальную цену с 425 млн рублей до 350.

Ближайший конкурент победителя аукциона – «Строительное управление №1» – смог снизить максимальную стоимость контракта только до 367 млн. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает «РБК-Уфа». Всего в аукционе участвовало шесть претендентов.

Строительство учебного заведения профинансируют из республиканского бюджета. Школу на 825 мест исполнитель должен ввести в эксплуатацию в августе 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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