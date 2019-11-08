Житель Уфы проучил автохама, забросав его машину фекалиями

СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-08T06:14:14+03:00

По словам местных жителей, такое в их дворе случается не в первый раз

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Житель Уфы решил наказывать автохамов весьма радикальным способом: он пачкает их машины фекалиями. Недавно такой "урок" получил автовладелец, припарковавший свою машину во дворе на Лесном проезде. Он оставил ее слишком близко к подъезду, за что, по-видимому, и поплатился.

Камеры видеонаблюдения засняли, как гуляющий с собакой уфимец подходит к авто, оставляет на нем фекалии и удаляется восвояси. Местные жители уверяют, что народный "мститель" действует так не первый раз. При этом некоторые горожане отчасти поддерживают его действия.

- А если скорая приедет? А если мебель кому-нибудь привезут? - цитирует местного жителя Виктора П. "Башкирское спутниковое телевидение". - Хозяину автомобиля тоже нужно было о других подумать, чего сразу на машине в подъезд не заехал? Мужик, конечно, молодец, но это тоже как-то жестко.

ИСТОЧНИК KP.RU