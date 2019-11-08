На выходных в Башкирию придут морозы

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-08T06:48:06+03:00

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Конец недели в Башкирии выдастся морозным. Температура воздуха начнет понижаться уже сегодня, 8 ноября. Как сообщает Башгидромет, по региону пройдут дожди, на севере республики и в горных районах выпадет снег. Юго-западный ветер сменится северо-восточным, порывы которого могут быть довольно сильными. Днем будет +1,+6 градусов тепла.

В ночь на субботу термометр уже покажет ниже нуля - до -5 градусов. Дождь со снегом ожидаются по всей республике, на дорогах прогнозируют гололед. Днем тоже будет зябко - максимум +3 градуса.

Зато в воскресенье, 10 ноября, осадков не предвидится, вместо них ударят морозы. Ночью будет до -15 градусов при прояснении, а днем - около -4,+1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU