2019-11-07T21:30:27+03:00
Общество

Родители пропавшего в Уфе с двумя детьми Артема Мазова обратились к жителям Башкирии

Пожилые люди просят всех неравнодушных помочь им в поисках
Павел КРАЙНОВ
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Родители 37-летнего уфимца Артема Мазова, бесследно пропавшего еще 12 дней назад вместе с маленькими детьми, обратились за помощью к жителям Башкирии. Отец и мать мужчины поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках и попросили телевизионщиков не спекулировать на их горе.

- Мы - родители Мазова Артёма - благодарим всех людей, которые душой и сердцем проникли в нашу трудную ситуацию! Просим вас, по возможности, распространять информацию о том, что наш сын Артём не подлежит уголовному преследованию, так как дети находятся с ним, а он как отец является официальным их представителем! ЖДЁМ, ЛЮБИМ НАШЕГО СЫНА АРТЁМА, ВНУКОВ ИЛЬЮ И СЛАВУ!!! – заявили родные Артема корреспондентам ГорОбзор.ру.

Напомним, Артем Мазов и двое его сыновей Вячеслав и Илья пропали 26 октября. Мужчина вышел с детьми на прогулку в микрорайоне Инорс и исчез. Меньше чем через двое суток машину найдут вблизи санатория «Речные зори». Известно, что накануне исчезновения мужчина приобрел бельевую веревку. Сейчас полицейские проверяют его счета в банке, они собирают характеризующий материал, чтобы точно узнать, живы пропавшие или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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