В Уфе неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-07T19:24:56+03:00

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Сегодня вечером, 7 ноября, в Уфе в районе Центрального рынка объявился неадекватный мужчина. Он бегал по людным местам, нападая на прохожих, и размахивал ножом. На данный момент неизвестно, удалось ли ему кого-либо ранить.

В сети появилось видео момента, когда опасного мужчину задержали и скрутили прибывшие на место стражи порядка. Неадекватный горожанин не собирался просто так сдаваться и пытался вырваться из рук полицейских. На видео видно, что он лежит на земле в одной футболке.

О причинах, побудивших неизвестного размахивать холодным оружием, пока не известно. Вероятнее всего, он находился под воздействием запрещенных веществ или же в состоянии сильного алкогольного опьянения. В причинах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/742476" frameborder="0"></iframe> Неадекватный мужчина нападал на прохожих в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU