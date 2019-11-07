В Уфе неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих
Сегодня вечером, 7 ноября, в Уфе в районе Центрального рынка объявился неадекватный мужчина. Он бегал по людным местам, нападая на прохожих, и размахивал ножом. На данный момент неизвестно, удалось ли ему кого-либо ранить.
В сети появилось видео момента, когда опасного мужчину задержали и скрутили прибывшие на место стражи порядка. Неадекватный горожанин не собирался просто так сдаваться и пытался вырваться из рук полицейских. На видео видно, что он лежит на земле в одной футболке.
О причинах, побудивших неизвестного размахивать холодным оружием, пока не известно. Вероятнее всего, он находился под воздействием запрещенных веществ или же в состоянии сильного алкогольного опьянения. В причинах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.
Неадекватный мужчина нападал на прохожих в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU