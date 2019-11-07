2019-11-07T18:30:46+03:00
Происшествия

В Уфе загорелся Башкирский драмтеатр имени Гафури

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по БашкирииФото: Пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 7 ноября, в Уфе сотрудники пожарной охраны выехали по тревоге на улицу Заки Валиди – в диспетчерскую поступило сообщение, что горит Башдрамтеатр. Известно, что на сегодняшний день здание находится на реконструкции. Прибывшие на место пожарные и сотрудники МЧС по Башкирии выяснили, что с третьего этажа валит дым.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в ходе разведки выяснилось, что под куполом здания горит утеплитель. На месте работали 15 единиц техники и 48 человек. В 19:38 пожар был потушен, его площадь составила 2 квадратных мтера.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На месте работает дознаватель МЧС по Башкирии. Ему предстоит выяснить причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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