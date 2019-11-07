2019-11-07T17:42:33+03:00
Происшествия

Бывших сотрудников ГИБДД Башкирии осудили за инсценировку ДТП и подделку документов

Помимо них, в мошенничествах участвовали 15 сообщников
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Реальный срок получили только трое фигурантовРеальный срок получили только трое фигурантов
Изменить размер текста:

Кировский районный суд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам ГИБДД и пятнадцати их сообщникам. В зависимости от степени участия, их признали виновными в мошенничестве в сфере страхования, а также организации его совершения, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде было установлено, что фигуранты уголовного дела с октября 2016 года по июль 2017 совершили несколько мошенничеств в сфере страхования. Они инсценировали ДТП и фальсифицировали документы о якобы причиненных автомобилям повреждениях. Все официальные данные передавались страховым компаниям, а те выплачивали денежные компенсации. За 19 фиктивных аварий злоумышленники «заработали» 6 млн рублей.

– Ранее сотрудники полиции были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, – сообщили в прокуратуре Башкирии.

Подсудимые частично признали свою вину. Троих фигурантов приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 4,6 лет в колонии-поселении. Их сообщники получили от двух до трех лет условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе загорелся Башкирский драмтеатр имени Гафури
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Артема Валиева назначили шеф-редактором государственного холдинга
В Уфе прошел III Всероссийский молодежный конкурс «CHAMPION’S DAYS»
Пойман извращенец, который час издевался над девочкой в подъезде на окраине Уфы
Бывший замминистра сельского хозяйства Башкирии получил условный срок за мошенничество
В Уфе загорелась многоэтажка – пострадали 11 человек, среди них шестеро детей
Спасатели изменят место поисков пропавших в Уфе Артема Мазова и двух его сыновей
Молодая мать из Башкирии на глазах у очевидцев зарезала собственного мужа
Радий Хабиров заявил, что в Уфе воду из крана «можно пить спокойно»
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
В Уфе девочку с ограниченными возможностями час насиловали в подъезде жилого дома
Житель Башкирии отомстил бывшей любовнице, замуровав ее машину монтажной пеной
На трассе в Башкирии иностранец за рулем фуры насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП