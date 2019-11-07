Бывших сотрудников ГИБДД Башкирии осудили за инсценировку ДТП и подделку документов

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-07T17:42:33+03:00

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Кировский районный суд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам ГИБДД и пятнадцати их сообщникам. В зависимости от степени участия, их признали виновными в мошенничестве в сфере страхования, а также организации его совершения, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде было установлено, что фигуранты уголовного дела с октября 2016 года по июль 2017 совершили несколько мошенничеств в сфере страхования. Они инсценировали ДТП и фальсифицировали документы о якобы причиненных автомобилям повреждениях. Все официальные данные передавались страховым компаниям, а те выплачивали денежные компенсации. За 19 фиктивных аварий злоумышленники «заработали» 6 млн рублей.

– Ранее сотрудники полиции были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, – сообщили в прокуратуре Башкирии.

Подсудимые частично признали свою вину. Троих фигурантов приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 4,6 лет в колонии-поселении. Их сообщники получили от двух до трех лет условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU