2019-11-07T15:48:55+03:00
Общество

Артема Валиева назначили шеф-редактором государственного холдинга

Последние три года он занимал пост главреда ИА «Башинформ»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: facebook.comфото: facebook.com
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Артем Валиев, занимавший должность главреда ИА «Башинформ» с 2016 года, будет руководить объединенной редакцией холдинга, который создается на базе агентства. В медиакангломерат войдут ИД «Республика Башкортостан», объединяющий все государственные печатные СМИ республики, и ТРК «Башкортостан», в который входят БСТ, «Курай» и «Спутник ФМ».

По данным «Ъ-Уфа», директора и главреды ИД и ТРК сохранят свои должности. Новую структуру холдинга утвердят в течение нескольких месяцев.

– Да, вот, вернулся в Дом Республики, – прокомментировал Валиев назначение на своей странице в Facebook. Ранее он возглавлял пресс-службу главы Башкирии. Новая должность так же предполагает работу в здании администрации руководителя республики.

По специальности Артем Валиев – «врач-психиатр». Работал пресс-секретарем Союза демократической молодежи республики. Был корреспондентов «Российской газеты», редактором «Уфимского меридиана» и главредом журнала National Business. В течение пяти лет – с 2004 по 2009 – руководил корпунктом ИА Regnum, а с 2010 по 2016 – пресс-службой главы Башкирии Рустема Хамитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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