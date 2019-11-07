В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки из коррекционной школы

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-07T15:08:39+03:00

Преподаватель колледжа, в котором учится молодой человек, оценивает его положительно

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Уфимские полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании учащейся коррекционной школы. Об этом корреспонденту «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

– Подозреваемый задержан. Избирается мера пресечения в порядке ст. 91, – передал собеседник.

Преподаватель колледжа, в который молодой человек поступил в этом году, характеризует его как «спокойного, хорошего мальчика». По всей видимости, студенту удалось произвести хорошее впечатление.

Напомним, над 13-летней девочкой надругались в подъезде девятиэтажки. В полицию обратился 32-летний отец потерпевшей. Именно он указал на студента, как на предполагаемого насильника. Сейчас со школьницей работают психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU