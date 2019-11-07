В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки из коррекционной школы
Уфимские полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании учащейся коррекционной школы. Об этом корреспонденту «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
– Подозреваемый задержан. Избирается мера пресечения в порядке ст. 91, – передал собеседник.
Преподаватель колледжа, в который молодой человек поступил в этом году, характеризует его как «спокойного, хорошего мальчика». По всей видимости, студенту удалось произвести хорошее впечатление.
Напомним, над 13-летней девочкой надругались в подъезде девятиэтажки. В полицию обратился 32-летний отец потерпевшей. Именно он указал на студента, как на предполагаемого насильника. Сейчас со школьницей работают психологи.
ИСТОЧНИК KP.RU