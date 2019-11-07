2019-11-07T14:27:44+03:00
Происшествия

Бывший замминистра сельского хозяйства Башкирии получил условный срок за мошенничество

Состоялся суд над Динаром Калимуллиным и его сообщником, главой Кандринского сельсовета
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Калимуллин был замом министра сельского хозяйства в 2017 годуКалимуллин был замом министра сельского хозяйства в 2017 году
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Суд вынес приговор экс-замминистра сельского хозяйства Башкирии Динару Калимуллину (занимал пост в апреле-декабре 2017 года) и его сообщнику, главе Кандринского сельсовета. Бывших чиновников признали виновными в совершении преступлений по нескольким уголовным статьям: «подстрекательство к превышению должностных полномочий», «превышение должностных полномочий» и «мошенничество».

Согласно материалам следствия, в 2011 году 39-летний тогда еще депутат местного совета Калимуллин склонил своего знакомого, 66-летнего главу Кандринского сельсовета к совершению мошеннических действий с программой сноса ветхого жилья в Туймазинском районе.

– Глава сельсовета в течение 2011-2015 годов давал поручение своим подчиненным о регистрации 11 граждан, включая знакомого депутата, не имеющих права получения жилья по договору социального найма в домах муниципального жилого фонда, подпадающих под действие программы по сносу, признавал эти дома ветхими, – пояснили в пресс-службе Следкома.

С помощью махинаций граждане смогли приватизировать новое жилье. Впоследствии мошенничество вскрылось. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. На все 11 квартир, а также на имущество обвиняемых суд наложил арест.

Суд приговорил бывший заместителя министра к трем годам и шести месяцем условно. Условный срок, но уже на три года, получил и экс-глава сельсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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