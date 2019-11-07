В Уфе загорелась многоэтажка – пострадали 11 человек, среди них шестеро детей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-07T13:42:34+03:00

В тушении пожара участвовало 38 человек и 13 единиц техники

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 7 ноября, в Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме. На вызов к дому по улице Дмитриева были направлены силы и средства МЧС, медики и полиция.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается сильное задымление на 6 этаже многоквартирного 9-ти этажного панельного дома, – сообщили в пресс-службе МЧС.

На тушение пожара было привлечено 13 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожар удалось локализовать в 13:34, а открытое горение ликвидировать 10 минут спустя. Судя по оперативным фотографиям, от огня также пострадали квартиры на последних трех этажах.

фото: МЧС РБ

Газодымозащитной служба эвакуировала из здания 24 человека, среди них 10 детей. К счастью, обошлось без погибших. Помощь медиков потребовалась 11 жильцам, в том числе шестерым несовершеннолетним.

На место пожара выезжал заместители начальника главного управления МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов и Виталий Барзайкин. Причины пожара устанавливает дознаватель аварийного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU