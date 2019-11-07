В Уфе загорелась многоэтажка – пострадали 11 человек, среди них шестеро детей
Сегодня днем, 7 ноября, в Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме. На вызов к дому по улице Дмитриева были направлены силы и средства МЧС, медики и полиция.
– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается сильное задымление на 6 этаже многоквартирного 9-ти этажного панельного дома, – сообщили в пресс-службе МЧС.
На тушение пожара было привлечено 13 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожар удалось локализовать в 13:34, а открытое горение ликвидировать 10 минут спустя. Судя по оперативным фотографиям, от огня также пострадали квартиры на последних трех этажах.
фото: МЧС РБ
Газодымозащитной служба эвакуировала из здания 24 человека, среди них 10 детей. К счастью, обошлось без погибших. Помощь медиков потребовалась 11 жильцам, в том числе шестерым несовершеннолетним.
На место пожара выезжал заместители начальника главного управления МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов и Виталий Барзайкин. Причины пожара устанавливает дознаватель аварийного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU