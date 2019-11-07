2019-11-07T12:41:25+03:00
Общество

Радий Хабиров заявил, что в Уфе воду из крана «можно пить спокойно»

Никаких превышений вредных вещества, заверил глава Башкирии, в последнее время не было и в будущем не предвидится
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Глава Башкирии на своих страницах в социальных сетях рассказал об очистке воды на уфимском водоканале. По словам Радия Хабирова, она ведется двумя способами: физическим и реагентами.

– От взрывоопасного хлора в Уфе практически полностью отошли, по сути, реагентом выступает обычная поваренная соль, – поделился руководитель региона.

Он написал, что для удаления «мельчайших взвешенных части» водоканал закупил 1400 тонн сульфата алюминия. Этого объема должно хватить на два года. Каждый день, сказал Хабиров, контролируется 150 показателей качества воды. В последние годы никаких превышений вредных веществ не было и в будущем не предвидится.

– Знаю, что вокруг темы много спекуляций, в том числе от желающих заработать, поэтому говорю абсолютно ответственно, что воду из крана у нас спокойно можно пить, – заверил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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