Житель Башкирии отомстил бывшей любовнице, замуровав ее машину монтажной пеной
На днях в Стерлитамаке неизвестный залил монтажной пеной щели между дверьми легковушки. Фотографии с пострадавшей Lada Granta появились в городском паблике ВКонтакте вчера утром, 6 ноября.
фото: соцсети
Очевидцы сообщили, что автомобиль был припаркован напротив одного из домов по улице Дружбы. Пользователи в комментариях начали выдвигать предположения насчет того, что побудило хулигана испортить машину. Основная версия заключалась в том, что неизвестный отомстил за занятое парковочное место. Эту догадку опровергла местная жительница.
– Обиженный судьбой мужчина решил отыграться на своей бывшей девушке! Владелец этого авто-девушка, – заявила горожанка. – Это не из-за парковки, как тут пишут! Ты сначала на свою машину заработай, прежде чем чужую портить, неуравновешенный!
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU