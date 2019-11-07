Житель Башкирии отомстил бывшей любовнице, замуровав ее машину монтажной пеной

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-07T11:04:07+03:00

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На днях в Стерлитамаке неизвестный залил монтажной пеной щели между дверьми легковушки. Фотографии с пострадавшей Lada Granta появились в городском паблике ВКонтакте вчера утром, 6 ноября.

фото: соцсети

Очевидцы сообщили, что автомобиль был припаркован напротив одного из домов по улице Дружбы. Пользователи в комментариях начали выдвигать предположения насчет того, что побудило хулигана испортить машину. Основная версия заключалась в том, что неизвестный отомстил за занятое парковочное место. Эту догадку опровергла местная жительница.

– Обиженный судьбой мужчина решил отыграться на своей бывшей девушке! Владелец этого авто-девушка, – заявила горожанка. – Это не из-за парковки, как тут пишут! Ты сначала на свою машину заработай, прежде чем чужую портить, неуравновешенный!

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU