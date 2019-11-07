2019-11-07T09:45:41+03:00
Происшествия

При столкновении легковушки и грузовика под Уфой погибла 21-летняя девушка

На месте работали полицейские и спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГК по ЧС Башкириифото: ГК по ЧС Башкирии
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Под Уфой в ДТП погибла молодая девушка. Роковая авария произошла на десятом километра западного обхода, сообщает пресс-службе региональной госавтоинспекции.

На автодороге за городом столкнулись Лада Приора, за рулем которой находилась 21-летняя жительница Авдона, и грузовик Renault. Им управлял 60-летния водитель из Пензенской области. От сильного удара девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте, помимо сотрудников полиции, работали спасатели. Они извлекли тело погибшей из покореженного автомобиля.

фото: ГИБДД Башкирии

фото: ГИБДД Башкирии

По информации ГИБДД, легковушка перед столкновением двигалась по второстепенной дороге.

фото: ГИБДД Башкирии

фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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