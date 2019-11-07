2019-11-07T08:17:45+03:00
Происшествия

В Башкирии молодой водитель на иномарке насмерть сбил женщину

Парень заявил, что погибшая шла по проезжей части
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне утром, 6 ноября, в Кармаскалинском районе Башкирии под колесами легковушки погибла 44-летняя женщина. Подробности смертельного инцидента сообщили в республиканской ГИБДД.

Все произошло на 39 километре трассы Уфа-Оренбург. Жительницу Зианчуринского района сбил водитель Volkswagen Polo – 25-летний парень из Кумертау. От тяжелых травм пешеход скончалась на месте происшествия. Молодой человек заявил полицейским, что погибшая шла по проезжей части. До истины предстоит докопаться сотрудникам госавтоинспекции.

Вчера на дорогах Башкирии было зафиксировано 13 ДТП, в которых погибли три человек и 12 – получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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