2019-11-07T08:10:01+03:00
Общество

В Уфе готовятся в откачке воды из озера Кашкадан

Местную фауну переселят в специальные водоемы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В уфимском парке «Кашкадан» проходит реконструкция. Обновление коснулось и одноименного озера – скоро из него откачают всю воду. Об этом рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

В администрации напомнили, что на прошедших в конце сентября общественных слушаниях проект благоустройства озера получил поддержку. Работы по очистке и углублению его чаши до четырех метров уже начались. Одно из ключевых направлений – откачка воды, которую планируется вернуть весной следующего года.

Всех озерных обитателей в ближайшее время переселят в специальные водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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