2019-11-07T07:30:06+03:00
Происшествия

В Башкирии девочку сбила водитель, недавно получившая права и перепутавшая газ с тормозом

Ребенок отделался ушибами и травмами и сейчас находится дома
Яна БАЗЕКИНА
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Стоп-кадр с камер видеонаблюдения. Соцсети.Стоп-кадр с камер видеонаблюдения. Соцсети.
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Жительница Башкирии, недавно получившая права, сбила ребенка на пешеходном переходе.

Все произошло вчера вечером, 6 ноября, в Дюртюлях, возле спортивного комплекса «Алпан». Ученица восьмого класса возвращалась домой после бассейна и переходила дорогу, как на пешеходном переходе на нее наехала машина. От удара ребенка откинуло в сторону, но девочка осталась жива. После оказания первой медицинской помощи ее отпустили домой, где сейчас она залечивает ссадины и ушибы.

Поначалу некоторые комментаторы решили, что во всем виновата сама школьница, которая переходила дорогу в наушниках и не смотрела по сторонам. Но позже выяснилось, что за рулем автомобиля находилась женщина, которая совсем недавно получила водительские права. Заметив на дороге ребенка, водитель занервничала и перепутала педали газа и тормоза. Сейчас с виновницей ДТП работают дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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