2019-11-07T06:50:37+03:00
Общество

Уфимские онкологи рассказали, по каким симптомам можно определить рак легкого

Чаще всего больных беспокоят длительный кашель, который не лечит лекарством, и одышка
Яна БАЗЕКИНА
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Флюорография поможет выявить многие возможные заболевания легкихФлюорография поможет выявить многие возможные заболевания легкихФото: Мария ЛЕНЦ
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Предупрежден – значит, вооружен. Именно поэтому онкологи повторяют, что основные симптомы коварных заболеваний стоит знать, чтобы заподозрить болезнь на ранней стадии и успешно ее вылечить.

Так, заместитель главврача по химиотерапии в республиканском онкодиспансере Дина Сакаева в разговоре с «UfacityNews» рассказала, какие признаки указывают на рак легкого - один из самых распространенных видов этой болезни. Чаще всего это длительный кашель, который не лечится лекарствами, одышка, кровохарканье, слабость и постоянно поднимающаяся температура. В этом случае нужно срочно пройти медицинское обследование на патологию легких или бронхов.

Существует также и бессимптомное течение болезни, когда опухоль не затрагивает бронхи. В этом случае больной долгое время может вообще не испытывать никаких симптомов и узнать о своем диагнозе только на поздней стадии. Такое новообразование, как правило, врачи обнаруживают только во время обследования.

Также онколог посоветовала не игнорировать такие коварные симптомы как головокружение и сильную головную боль, ведь часто рак начинает распространяться по всему организму, и метастазы образуются в головном мозгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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