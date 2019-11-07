Молодая уфимка мечтала стать профессиональным визажистом, а в итоге потеряла все деньги
Молодая уфимка давно мечтала освоить профессию визажиста, поэтому решила прикупить в интернет-магазине профессиональный набор кистей для макияжа. Подкупила и цена, примерно в 2-3 раза дешевле чем в официальных магазинах. В итоге ничего не подозревающая девушка перевела продавцу четыре тысячи рублей и была очень удивлена, когда свой долгожданный заказ на почте она не получила, а сам продавец перестал выходить на связь. В итоге расстроенной уфимке ничего не оставалось, как обратиться с заявлением в полицию.
- В настоящее время проводится проверка по факту мошенничества, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Также сотрудники правоохранительных органов в очередной раз предупреждают: будьте бдительными и не совершайте необдуманных поступков на подозрительных и малоизвестных сайтах, поскольку можете стать обладателем некачественного товара или вовсе лишиться своих денег.
ИСТОЧНИК KP.RU