2019-11-07T06:29:43+03:00
Общество

Молодая уфимка мечтала стать профессиональным визажистом, а в итоге потеряла все деньги

Девушка купилась на дешевые цены в интернет-магазине и стала жертвой мошенников
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Молодая уфимка давно мечтала освоить профессию визажиста, поэтому решила прикупить в интернет-магазине профессиональный набор кистей для макияжа. Подкупила и цена, примерно в 2-3 раза дешевле чем в официальных магазинах. В итоге ничего не подозревающая девушка перевела продавцу четыре тысячи рублей и была очень удивлена, когда свой долгожданный заказ на почте она не получила, а сам продавец перестал выходить на связь. В итоге расстроенной уфимке ничего не оставалось, как обратиться с заявлением в полицию.

- В настоящее время проводится проверка по факту мошенничества, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также сотрудники правоохранительных органов в очередной раз предупреждают: будьте бдительными и не совершайте необдуманных поступков на подозрительных и малоизвестных сайтах, поскольку можете стать обладателем некачественного товара или вовсе лишиться своих денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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