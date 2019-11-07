«Когда же я пойду домой»: жительница Башкирии переехала чужую квартиру из-за сломанного лифта

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-07T06:21:04+03:00

Уже почти три месяца лифт в многоэтажке находится на ремонте, и жильцы вынуждены ходить пешком по лестнице Фото: Иван ВИСЛОВ

Уже несколько месяцев пожилая женщина с больным сердцем вынуждена подниматься на 8 этаж пешком, пока лифт на ремонте

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На днях в администрацию главы Башкирии Радия Хабирова обратилась 69-летняя пенсионерка из Салавата. Пожилая женщина пожаловалась, что живет одна на восьмом этаже, и каждый день вынуждена ходить пешком на улицу и обратно, ведь лифт в подъезде давным-давно сломался, а ремонтировать его никто не собирается. Чтобы обезопасить себя от сердечного приступа, пенсионерка временно переехала в квартиру сына, но очень хочет вернуться в свою квартиру.

- Лифт на замене с 16 августа, а комиссия никак его не принимает. Я живу на восьмом этаже – дойти не могу, потому что больное сердце! Нет никакой информации, когда же наконец сдадут лифт. Ждем все! Когда же я пойду домой? – горько вопрошает женщина.

На момент публикации новости обращение пенсионерки администрация главы республики пока оставила без ответа. Как только какое-то решение относительно устранения проблемы будет принято, мы обязательно его опубликуем.

ИСТОЧНИК KP.RU