«Когда же я пойду домой»: жительница Башкирии переехала чужую квартиру из-за сломанного лифта
На днях в администрацию главы Башкирии Радия Хабирова обратилась 69-летняя пенсионерка из Салавата. Пожилая женщина пожаловалась, что живет одна на восьмом этаже, и каждый день вынуждена ходить пешком на улицу и обратно, ведь лифт в подъезде давным-давно сломался, а ремонтировать его никто не собирается. Чтобы обезопасить себя от сердечного приступа, пенсионерка временно переехала в квартиру сына, но очень хочет вернуться в свою квартиру.
- Лифт на замене с 16 августа, а комиссия никак его не принимает. Я живу на восьмом этаже – дойти не могу, потому что больное сердце! Нет никакой информации, когда же наконец сдадут лифт. Ждем все! Когда же я пойду домой? – горько вопрошает женщина.
На момент публикации новости обращение пенсионерки администрация главы республики пока оставила без ответа. Как только какое-то решение относительно устранения проблемы будет принято, мы обязательно его опубликуем.
ИСТОЧНИК KP.RU