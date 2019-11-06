2019-11-06T20:04:19+03:00
Общество

Жителей Башкирии порадует «розовая» зима

По прогнозам синоптиков, в республике ожидается теплая и малоснежная зима
Яна БАЗЕКИНА
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Этой зимой не стоит бояться трескучих морозов и бурановЭтой зимой не стоит бояться трескучих морозов и бурановФото: архив КП
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Меньше чем через месяц в Башкирию придет зима, и жители республики гадают, чего им ожидать: трескучих морозов под -40, снегопад или слякоть и теплую погоду. Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, в Башкирии, как и на большей части территории России, ожидается «розовая» зима.

- Зима прогнозируется в «розовом» цвете. Это значит, что температура воздуха будет около или даже немного выше нормы, - говорит руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отметим, что необычное определение «розовая зима/лето» метеорологи используют в случае, если ожидается температура выше климатической нормы. Таким образом, в декабре столбики термометров не опустятся ниже -11,1°, в январе – ниже -14,8°, а в феврале средняя температура воздуха составит всего -13,7 ° и выше.

Согласно тому же долгосрочному прогнозу синоптиков, не стоит опасаться вьюг и снегопадов: скорее всего, зима в Башкирии будет не только теплой, но и малоснежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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