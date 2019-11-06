В Башкирии администрация исправительной колонии ответит за побег насильника

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-06T19:04:57+03:00

30-летний Игорь Ш. должен был выйти на свободу только в 2021 году

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В Башкирии продолжается розыск опасного преступника, который сбежал из исправительной колонии в Мелеузе. Инцидентом уже заинтересовались следователи, которые инициировали в отношении администрации колонии доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

- В настоящее время следователям предстоит опросить сотрудников исправительной колонии, а также провести иные первоначальные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что о побеге 30-летнего уфимца, который отбывал наказание за кражу и изнасилование, стало известно сегодня, 6 ноября, во время проверки заключенных. Сейчас местонахождение мужчины устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении сбежавшего, просят позвонить по телефонам УФСИН по Башкирии: 8 (347) 250-64-21, 8-917-753-57-77.

ИСТОЧНИК KP.RU