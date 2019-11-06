«Ощущение, что это совсем другая страна»: блогер поделился впечатлениями от поездки в Башкирию

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-06T17:08:56+03:00

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Блогер из Пермского края Алексей Щипицин поделился на своем канале в Яндекс.Дзен впечатлениями от поездки в Башкирию. Парень по приглашению приятеля приехал в село Татышлы. Его удивила чистота и наличие торгового центра и кинотеатра «в таком небольшом» населенном пункте.

– Я не знаю, как там с работой обстоят дела и с образованием, но что-то мне подсказывает, что не все там плохо, – предположил Алексей.

Гостя из соседнего региона порадовал местный спортивный комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, а также демократичные цены. «Вот делают же иногда для людей все», – отметил блогер.

– Запомнился один интересный момент. Как правило, у директоров различных заведений обычно всегда что-нибудь висит на стенах в кабинете (фото президента, например или других серьезных лиц), – продолжил рассказ Алексей. – Знаете, что было здесь у директора? Ничего. Ну, вы поняли, о чем я?

Парень написал, что контраст с его городом на юге Пермского края, колоссальный. У него на родине большинство людей не могут себе позволить бассейн и спортзал из-за цен, которые заламывают частники.

Порадовали Алексея не только социальные объекты, но и благоустройство территории вдоль дорог, где «везде скошена трава, мусора нигде нет». Помимо этого, блогера впечатлило качество дорог.

Публикация собрала 60 тысяч просмотров и более двухсот комментариев. На текст откликнулись многие жители республики. Одни заявили, что самая главная проблема здесь – это отсутствие высокооплачиваемой работы, а в остальном все довольно неплохо. Другим показалось, что автор текста вообще рассказал про какую-то другую, идиллическую Башкирию, а в действительности дела обстоят не так радужно.

ИСТОЧНИК KP.RU