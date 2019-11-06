2019-11-06T14:38:04+03:00
Общество

При реконструкции аэропорта в Уфе обнаружили хищение на 8 млн рублей – подозреваемые арестованы

Под стражей находится проектировщик из Санкт-Петербурга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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При реконструкции уфимского аэропорта обнаружили хищение средствПри реконструкции уфимского аэропорта обнаружили хищение средствФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемых в хищении более 8 млн рублей при реконструкции аэропорта Уфы. Октябрьский районный суд заключил под стражу главного инженера Ленаэропроекта 70-летнего Александра Подкина и 34-летнего гендиректора «ТрансПроект СПБ» Алексея Миронова. Оба фигуранта уголовного дела арестованы до 14 декабря.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы следствия, Подкин и Миронов заключили фиктивный договор субподряда между своими организациями на выполнение работ по обследованию зданий и сооружений в уфимском аэропорту. Таким образом у Ленаэропортекта было похищено порядка 8,3 млн рублей. Дело о мошенничестве следователи возбудили 14 октября.

Реконструкция аэровокзального комплекса имени Мустая Карима в Уфе началась в 2018 году. Стоимость работ только на первом этапе – а всего их два – оценивалась в 2,1 млрд рублей. После реконструкции пропускная способность терминала в воздушной гавани увеличится до 1,2 тысяч пассажиров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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