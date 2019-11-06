В Башкирии появился первый молокомат
Литр свежего молока можно приобрести за 35 рублей
фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"
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В башкирском городе Бебелее появился круглосуточный молокомат. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза.
Внутри автомата по продаже фермерского молока установлена емкость объемом 100 литров, в которой сохраняется постоянная температура – на уровне четырех градусов. За 35 рублей можно приобрести литр натурального продукта. Желающим необходимо принести с собой тару.
В пресс-службе Минсельхозха отметили, что молоком автомат загружают ежедневно, а нераспределенные остатки изымаются. В ближайшем будущем фермеры хотят установить в Белебее еще один молокомат.
ИСТОЧНИК KP.RU