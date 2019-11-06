В Башкирии появился первый молокомат

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-06T13:49:51+03:00

Литр свежего молока можно приобрести за 35 рублей

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Бебелее появился круглосуточный молокомат. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

Внутри автомата по продаже фермерского молока установлена емкость объемом 100 литров, в которой сохраняется постоянная температура – на уровне четырех градусов. За 35 рублей можно приобрести литр натурального продукта. Желающим необходимо принести с собой тару.

В пресс-службе Минсельхозха отметили, что молоком автомат загружают ежедневно, а нераспределенные остатки изымаются. В ближайшем будущем фермеры хотят установить в Белебее еще один молокомат.

ИСТОЧНИК KP.RU