2019-11-06T13:49:51+03:00
Общество

В Башкирии появился первый молокомат

Литр свежего молока можно приобрести за 35 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"
Изменить размер текста:

В башкирском городе Бебелее появился круглосуточный молокомат. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

Внутри автомата по продаже фермерского молока установлена емкость объемом 100 литров, в которой сохраняется постоянная температура – на уровне четырех градусов. За 35 рублей можно приобрести литр натурального продукта. Желающим необходимо принести с собой тару.

В пресс-службе Минсельхозха отметили, что молоком автомат загружают ежедневно, а нераспределенные остатки изымаются. В ближайшем будущем фермеры хотят установить в Белебее еще один молокомат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские задержали первого гонщика, устроившего погром в уфимском парке «Ватан»
При реконструкции аэропорта в Уфе обнаружили хищение на 8 млн рублей – подозреваемые арестованы
Уфимский блогер устроил секс-скандал в прямом эфире
МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по сильному ветру
Вырвавшегося на волю насильника из Башкирии объявили в розыск
Бывшему борцу с коррупцией в Башкирии грозит 15 лет «строгача» за получение взятки
«Эта прибавка будет заметна каждому»: Радий Хабиров пообещал увеличить зарплату бюджетникам
Из бюджета Башкирии выделят 664 млн рублей на газификацию частных домов
Уфимцы бросили на верную гибель крохотных щенков - с ними пытается выжить голодный котенок
Лазер против варикоза
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Уфимские власти массово эвакуируют брошенные машины
Внедорожник налетел на электроопору в Башкирии: водитель скончался на месте
Инвалид из Татарстана отсидел год за двойное убийство, совершенное братьями из Башкирии
В Башкирии две недели ведут поиски 36-летнего Дмитрия Махта
Белорецкий маслосыркомбинат хотят признать банкротом
В Башкирию на несколько дней вернется тепло
День народного единства для жителя Башкирии закончился трагедией
Горожан в Башкирии напугал дикий зверь, на помощь прибыли спасатели
Уличные гонщики устроили погром в уфимском парке «Ватан»
Власти Уфы взялись за решение проблемы бездомных животных