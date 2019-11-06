2019-11-06T13:19:16+03:00
Общество

Уфимский блогер устроил секс-скандал в прямом эфире

Мужчина транслировал видео полового акта со своей девушкой в Instagram
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
скриншот: mkset.ruскриншот: mkset.ru
Изменить размер текста:

Блогер из Уфы заснял сцену секса с девушкой в прямом эфире. Администратор популярного городского паблика не постеснялся предаться любовным утехам, транслируя все происходящее в открытом аккаунте в Instagram – это значит, что на запись мог наткнуться любой желающий, в том числе и несовершеннолетние.

Как сообщает портал mkset.ru, на видео попал как сексуальный акт (или его имитация), так и обнаженные органы. Сам герой ролика поторопился избавиться от записи и на всякий случай сказал, что его партнерша является совершеннолетней.

– К сожалению, мы поняли чуть поздно о последствиях. О своих действиях сожалением оба. Но, к сожалению, уже не исправить ситуацию, - покаялся изданию блогер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по сильному ветру
Вырвавшегося на волю насильника из Башкирии объявили в розыск
Бывшему борцу с коррупцией в Башкирии грозит 15 лет «строгача» за получение взятки
«Эта прибавка будет заметна каждому»: Радий Хабиров пообещал увеличить зарплату бюджетникам
Из бюджета Башкирии выделят 664 млн рублей на газификацию частных домов
Уфимцы бросили на верную гибель крохотных щенков - с ними пытается выжить голодный котенок
Лазер против варикоза
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Уфимские власти массово эвакуируют брошенные машины
Внедорожник налетел на электроопору в Башкирии: водитель скончался на месте
Инвалид из Татарстана отсидел год за двойное убийство, совершенное братьями из Башкирии
В Башкирии две недели ведут поиски 36-летнего Дмитрия Махта
Белорецкий маслосыркомбинат хотят признать банкротом
В Башкирию на несколько дней вернется тепло
День народного единства для жителя Башкирии закончился трагедией
Горожан в Башкирии напугал дикий зверь, на помощь прибыли спасатели
Уличные гонщики устроили погром в уфимском парке «Ватан»
Власти Уфы взялись за решение проблемы бездомных животных