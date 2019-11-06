Уфимский блогер устроил секс-скандал в прямом эфире

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-06T13:19:16+03:00

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Блогер из Уфы заснял сцену секса с девушкой в прямом эфире. Администратор популярного городского паблика не постеснялся предаться любовным утехам, транслируя все происходящее в открытом аккаунте в Instagram – это значит, что на запись мог наткнуться любой желающий, в том числе и несовершеннолетние.

Как сообщает портал mkset.ru, на видео попал как сексуальный акт (или его имитация), так и обнаженные органы. Сам герой ролика поторопился избавиться от записи и на всякий случай сказал, что его партнерша является совершеннолетней.

– К сожалению, мы поняли чуть поздно о последствиях. О своих действиях сожалением оба. Но, к сожалению, уже не исправить ситуацию, - покаялся изданию блогер.

ИСТОЧНИК KP.RU